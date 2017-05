Iuventa Michalovce zdolala v prvom finále Šaľu po sedmičkovej dráme

Na snímke hráčky Iuventy Michalovce sa tešia z víťazstva v dramatickom zápase 35:34 na sedemmetrové hody v prvom zápase finále play off WHIL o majstra SR v hádzanej medzi Iuventa Michalovce - Slovan Duslo Šaľa 20. mája 2017 v Michalovciach. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

1. finále:



Iuventa Michalovce - HK Slovan Duslo Šaľa 20:20 (12:10), na strely zo značky pok. hodu 15:14



Zostavy a góly:



Iuventa: Lafuenteová, Medveďová - Černovová 2, M. Holešová 2, V. Kišíková, Rebičová 4, S. Nagyová, Habánková 5/1, Wollingerová 4/1, Dziurová, Dubovcovová 1, Bajčiová, Perederijová 2



Duslo: M. Ladicsová, Krebsová - Trochtová, Rácková, Klučková 7/5, B. Königová 3, Pócsíková 1, Tulipánová 3/1, I. Bahýlová, Tisajová, Blehová, Veselková 1, Bujnochová 5



Rozhodovali: M. Sivák a Oťapka, vylúčené: 4:5, 7m hody: 4/2 - 7/6, 700 divákov



/stav série: 1:0/



Hlasy po zápase



František Urban, tréner Iuventy: "Takto som si to určite nepredstavoval. Nepremenili sme veľmi veľa čistých šancí, za čo sme mohli pykať. Chválabohu, že sme dosiahli aspoň takéto víťazstvo. To, že sme dostali iba dvadsať gólov, je super, no to, že sme ich dali takisto iba dvadsať, to už také dobré nie je."







Rudolf Petrikovič, asistent trénera Šale: "História takéto stretnutie asi nepamätá. Zápas sa muel divákom páčiť, menej sa už páčil nám, keďže sme prehrali. Myslím si, že sme boli favoritovi vyrovnaným súperom. Nebyť zlej koncovky, mohli sme tu uspieť."



Michal Lukačin, tréner Slovana Duslo Šaľa:





Michalovce 20. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpili úspešne do finálovej série play off o majstra Slovenska. V prvom dueli vyhrali doma nad HK Slovan Duslo Šaľa po veľkej dráme až v rozstrele zo siedmich metrov 15:14. V riadnom čase sa duel skončil nerozhodne 20:20. Druhý zápas je na programe opäť v Michalovciach v nedeľu 21. mája o 10.30 h.Prvý finálový duel priniesol obrovský drámu nielen do posledných sekúnd, ale aj po nich. Lepšie začala Iuventa, ktorá viedla rýchlo 2:0, na rýchlo ho aj stratila. Michalovčanky mali počas celého duelu problém odpútať sa gólovo od svojho súpera. V sedemnástej minúte viedli po góle Perederijovej 8:5, no Šaľa hneď po oddychovom čase zrovnala po troch góloch v rade stav. Michalovčanky následne kontrovali rovnakou trojgólovou mincou a po presnom zásahu Habánkovej viedli štyri minúty pred koncom prvého polčasu 11:8. Šaľa dvoma gólmi znížila na 10:11, posledné slovo ale patrilo opäť Habánkovej, ktorá stanovila polčasové skóre na 12:10.Iuventa sa ale dlho z tesného vedenia netešila, pretože Šaľa hneď na úvod dvakrát skórovala a bolo vyrovnané – 12:12. Keď v 36. minúte Mária Holešová z brejku dala na 16:13, lavička Dusla opäť reagovala oddychovým časom. Ten Šaliankám pomohol, keďže desať minút pred koncom bolo po presnej strele Bujnochovej skóre opäť vyrovnané (19:19) a také aj ostalo do posledných sekúnd. O víťazovi tak museli rozhodnúť pokutového hody. V nich nakoniec Michalovčanky rozhodli až v osemnástej sérii a vo finále sa tak ujali vedenia 1:0.