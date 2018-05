Ivan Kmotrík ml. dostal pokutu 10.000 eur od disciplinárky za nešportové správanie počas finále Slovnaft Cupu

Na snímke šéf ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. Foto: TASR - Pavel Neubauer Na snímke šéf ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 18. mája (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) potrestala viceprezidenta a generálneho riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Ivana Kmotríka ml. za hrubé nešportové správanie počas finále Slovnaft Cupu pokutou 10.000 eur. Podľa štvrtkového rozhodnutia nesmie do 31. decembra vstúpiť do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby.Finále slovenskej pohárovej súťaže medzi bratislavským Slovanom a MFK Ružomberok sa odohralo 1. mája na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. V správe na stránke SFZ sa uvádza, Kmotrík ml. bol cez prestávku údajne v kabíne rozhodcov, pri upokojovaní fanúšikov Slovana išiel za nimi na tribúnu, čiže vošiel na hraciu plochu, a následne s nimi podľa televíznych záznamov vulgárne skandoval. Okrem toho sa dopustil ďalšieho hrubého nešportového správania sa na ploche ihriska, kde ho televízne kamery zastihli so vztýčenou pravicou, ktorou gestikuloval smerom k tribúnam. DK SFZ ho predvolala na svoje štvrtkové zasadnutie, Kmotrík ml. prišiel a osobne poskytol vlastné stanovisko."DK SFZ berie na vedomie osobné stanovisko Ivana Kmotríka ml. na svojom zasadnutí k U 906 a rozhodla, že za poškodenie dobrého mena futbalu (porušenie Kódexu futbalovej etiky), diskrimináciu (verejný prejav propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd) a HNS (vulgárne pokriky) počas stretnutia 8. kola Slovnaft Cupu medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – MFK Ružomberok ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 10.000 eur a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby do 31. decembra 2018," uvádza sa v stanovisku DK, ktoré priniesla oficiálna stránka SFZ.