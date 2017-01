Ivanka Trumpová: Dajte môjmu otcovi šancu

Ivanka Trumpová, dcéra Donalda Trumpa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. januára (TASR) - Dcéra novozvoleného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý dnes bude inaugurovaný za 45. prezidenta tejto momentálne značne polarizovanej krajiny, požiadala Američanov, aby dali jej otcovi šancu. Ivanka Trumpová to povedala v dnes zverejnenom rozhovore pre stanicu ABC.uviedla 35-ročná Trumpová.Na otázku, čo chce odkázať desaťtisícom protitrumpovských demonštrantov očakávaných deň po inaugurácii v uliciach miest v celých USA, reagovala:Ivanka, ktorej manžel Jared Kushner bol vymenovaný za poradcu Bieleho domu, odstupuje z pozícií v rodinnom podniku i vo svojej módnej spoločnosti, aby sa vyhla obvineniam z konfliktu záujmov. Na svojho otca má podľa ABCvplyv a často mu odporúča používať v komentároch na Twitteri zmierlivejší tón.Trumpová zároveň poprela mediálne špekulácie o tom, že sa de facto stane prvou dámou ona, a nie prezidentova manželka Melanie, ktorá zostane bývať v New Yorku najmenej dovtedy, kým ich desaťročný syn Barron ukončí tento školský rok.zakončila Ivanka.