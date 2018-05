Ivo Nesrovnal: Bikesharing v Bratislave bude 'megavec'

Na archívnej snímke Ivo Nesrovnal. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) – Do systému, ktorý umožní od leta v Bratislave zdieľať verejné bicykle, sa už zaregistrovalo vyše 1700 ľudí.povedal bratislavský primátor Ivo Nesrovnal v relácii Hlavné mesto spravodajskej televízie Tablet.TV.Na otázku, či 750 bicyklov, ktoré budú v prvej fáze prostredníctvom 90 staníc k dispozícii, nebude napokon málo, reagoval slovami, že niečo také si aj želá.povedal. V pilotnej prevádzke budú rozmiestnené dokovacie stanice a bicykle v štyroch najväčších mestských častiach – Petržalke, Ružinove, Starom a Novom Meste.ozrejmil primátor, ktorý ocenil aj užívateľskú jednoduchosť systému od registrácie na webe Slovnaft BAjk až po samotné využitie bicyklov.Teší sa, že po dôkladnej príprave sa podarí spustiť systém do praxe, veľmi si pritom váži vklad súkromného partnera, ktorý bude systém prevádzkovať a z väčšej časti ho aj financuje.pripomenul.V májovom vydaní relácie Hlavné mesto hovoril Nesrovnal aj o novinke, ktorej cieľom je znížiť vizuálny smog a výrazne skvalitniť verejný priestor na jednom z ikonických miest Bratislavy – Obchodnej ulici. Spomenul pritom, že už od roku 2015 pracuje magistrát na zlepšení výzoru tohto miesta, a to aj s pomocou mestskej časti Staré Mesto a aktívnych obyvateľov, ktorí žijú či pracujú na Obchodnej ulici.vysvetlil Nesrovnal. S potešením skonštatoval, že zásady manuálu si už osvojili viaceré prevádzky, podľa zásadyje presvedčený, že sa pridajú ďalší.upozornil.Aktivity na Obchodnej ulici Nesrovnal zasadzuje do širšieho kontextu a spája s vytváraním veľkého mestského bulváru, od Župného námestia, cez Obchodnú ulicu, Kollárovo námestie, Mickieviczovu a Krížnu ulicu až po Trnavské mýto.zdôraznil.Pred kamerami Tablet.TV sa vyjadril aj k rozhodnutiu, že slovenskí hokejisti budú hrať na budúcoročných majstrovstvách sveta v základnej skupine v Košiciach.presvedčivo vyhlásil primátor hlavného mesta.