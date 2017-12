IVO: Po rozdelení ČSFR sa už za svoje neúspechy nemôžeme vyhovárať

Na archívnej snímke uprostred Zora Bútorová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. decembra (TASR) – Československo sa rozdeľovalo v čase, keď sa k sebe slovenská a česká spoločnosť najviac priblížili. Tvrdí to sociologička Zora Bútorová z Inštitútu pre verejné otázky (IVO).Podobne ako väčšina Slovákov, aj ona bola pred 25 rokmi za zachovanie spoločného štátu a odsudzovala rozhodnutie politikov rozdeliť ho bez referenda. Bútorová patrila po vzniku samostatnej Slovenskej republiky medzi kritikov vládnutia vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara.povedala pre TASR.Za pozitívum vzniku samostatnej republiky Bútorová považuje, že Slováci museli prevziať zodpovednosť za svoj štát.povedala.Vzťahy medzi Slovenskom a Českom zostali podľa nej intenzívne.uviedla.Potvrdzuje to aj Paulína Tabery z českého Centra pre výskum verejnej mienky Sociologického ústavu AV ČR.zdôraznila.Bútorová dodala, že pre Slovákov je Česká republika akýmsi etalónom, ku ktorému sa vzťahujú a s ktorým sa prirodzene porovnávajú. Opakované výskumy podľa nej ukazujú, že Slováci sú presvedčení o priaznivejších ekonomických i politických pomeroch v Českej republike. Registrujú napríklad vyššiu úroveň tamojšieho zdravotníctva či školstva.Svoje názory o situácii v Česku si Slováci často utvárajú na základe skúseností blízkych ľudí, povedala Bútorová. Mnohé slovenské rodiny majú príbuzného, kto študuje, pracuje či žije v Českej republike.Politická situácia v Česku je podľa sociologičky po parlamentných voľbách značne komplikovaná.Výskumy verejnej mienky hovoria o vyššej miere euroskepticizmu Čechov v porovnaní so Slovákmi. Českú spoločnosť v skeptickejšom postoji dlhodobo ovplyvňuje významná časť domácej politickej elity, myslí si Bútorová.vysvetlila.Tabery však pripomína paradox: napriek tomu sa Česi cítia byť vo vyššej miere súčasťou Západu ako Slováci. Výraznejšie tiež podporujú NATO než občania Slovenska.povedala.Slováci považujú vstup do Európskej únie za pozitívnu historickú udalosť, vyplýva z čerstvých zistení IVO.podotkla Bútorová s tým, že Slováci dnes väčšmi dôverujú inštitúciám Európskej únie (Európskej komisii či tiež Európskemu parlamentu), ako svojim vlastným (slovenskej vláde a parlamentu).