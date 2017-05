IVO: Vzdelávaniu v oblasti informatiky chýba väčšia orientácia na prax

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 3. mája (TASR) – Až 38 percent mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov tvrdí, že základná alebo stredná škola ich v rámci informatického vzdelávania naučila len veľmi málo poznatkov, ktoré by prakticky využili pre svoje zamestnanie, pri hľadaní zamestnania, prípadne pre podnikanie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý sa uskutočnil na vzorke 1061 respondentov vo veku 18 - 26 rokov vo februári tohto roka.Z výskumu ďalej vyplynulo, že 50 percent respondentov škola naučila iba základy a zvyšok sa museli doučiť sami. Iba 12 percent mladých hodnotí štúdium informatiky na základnej a strednej škole pozitívne – škola ich teda naučila všetko, čo potrebujú vedieť. „“ uviedol dnes riaditeľ IVO Grigorij Mesežnikov.Informatika je podľa neho predmet, ktorý je spojený s bežným životom a prácou. „“ dodal Mesežnikov.Mladá generácia podľa prieskumu kritizuje najmä nedostatočnú úroveň vzdelávania, a to v kľúčových oblastiach, ako je programovanie, tvorba web stránok, programovanie aplikácií, práca s rôznymi softvérmi či právna problematika ako autorské práva, licencie. Zručnosti a skúsenosti v týchto oblastiach chýbajú priemerne štyrom z desiatich ľudí, pričom za hlavný problém označilo 55 percent respondentov programovanie a rôzne kreatívne činnosti.“ uviedol Marián Velšic z IVO. Podľa jeho slov za hlavnú príčinu slabého vzdelávania v tejto oblasti označilo 25 percent respondentov to, že sa učili veľa teórie na úkor praxe. Ďalších 24 percent kritizuje rýchlosť, povrchnosť a formálnosť preberania látky, ktorá bola zapríčinená nedostatočným počtom vyučovacích hodín informatiky. Tretím dôvodom sú podľa názoru 21 percent mladých zastarané učebné osnovy, ktoré neodzrkadľujú najnovší vývoj a trendy v informatike.