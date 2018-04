IVOR: Bolo vhodné vytvoriť medzinárodný vyšetrovací tím

Na archívnej snímke Jaroslav Ivor. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 19. apríla (TASR) - Bolo určite vhodné vytvoriť medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý bude pracovať na objasňovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre TASR to vo štvrtok uviedol dlhoročný šéf slovenských vyšetrovateľov a v súčasnosti vysokoškolský pedagóg generál Jaroslav Ivor.domnieva sa Ivor.Podľa jeho ďalších slov ako to bude efektívne a užitočné, bude to možné vyhodnotiť až po určitom čase. "V každom prípade bolo by chybou takúto možnosť a takúto šancu nevyužiť," dodal Ivor.Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár podpísal v stredu (18.4.) v Haagu s partnermi vznik medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý bude pracovať na objasňovaní vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Andrea Predajňová.uviedla v stredu hovorkyňa GP SR.uviedol Čižnár.Podľa prezidenta Eurojustu a národného člena Slovenskej republiky v Eurojuste Ladislava Hamrana, Eurojust aktívne participoval na vytvorení uvedeného spoločného vyšetrovacieho tímu.uviedol Hamran.