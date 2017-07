Izba M. Terézie je jednou z maľovaných miestností v zámku v Humennom

Mária Terézia na obraze, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Humenné 11. júla (TASR) - Izba Márie Terézie je jednou zo štyroch maľovaných miestností, ktoré sa nachádzajú v drugetovskom zámku v Humennom. Pre verejnosť je v tomto roku o to zaujímavejšia, že si pripomína 300. výročie od narodenia tejto najvýznamnejšej panovníčky svojej doby.Ako TASR informovala historička Vihorlatského múzea v Humennom Zuzana Koščová, všetky štyri miestnosti dal v zámku zhotoviť Štefan XIV. Csáky. Izba Márie Terézie bola zriadená pravdepodobne v roku 1773, čo dokladujú niektoré historické udalosti vyobrazené na nástenných maľbách. Ide o spojovaciu miestnosť, ktorá je osemuholníkového, tzv. oktogonálneho tvaru a predstavuje komunikačný uzol medzi priestormi prízemia západného krídla zámku.Plochy stien sú celé pokryté maľovaným iluzívnym ornamentom a figurálnymi kompozíciami. V rohoch stien sú skryté výklenky so vstavanými skriňami. Ich jednokrídlové dvere sú potiahnuté plátnom a plochu zdobí iluzívny rám pre portrét.priblížila historička.Na strope je vyobrazená Mária Terézia spolu so synom Jozefom II. "skonštatovala Koščová. Koncept zachovanej iluzívnej výzdoby jednotlivých miestností humenského zámku zodpovedá podľa jej slov dobovým módnym vplyvom, predovšetkým tradičnej rodovej vernosti uhorskému právu a cisárskemu majestátu.Mária Terézia sa narodila 13. mája v roku 1717 vo Viedni. Keď v roku 1740 jej otec cisár Karol VI. umrel bez mužského potomka, na základe pragmatickej sankcie sa mohla ujať vlády. Rímsko-nemecká cisárovná a rakúska arcivojvodkyňa a uhorská a česká kráľovná je jednou z najvýznamnejších osobností z dynastie Habsburgovcov. Jej panovanie sa významnou mierou zapísalo do politických, hospodárskych i kultúrnych dejín ako tereziánska epocha. Zomrela 29. novembra 1780.