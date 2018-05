Izrael by mal prijať mierový plán USA, tvrdí izraelský diplomat

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 1. mája (TASR) - Izraelská vláda doposiaľ nemala takého dobrého spojenca v Bielom dome, ako je prezident Donald Trump, a preto by mala prijať plán Spojených štátov na riešenie izraelsko- palestínskeho konfliktu bez ohľadu na to, čo bude obsahovať. Vyplýva to z pondelkového vyhlásenia vysokopostaveného izraelského diplomata, o ktorom informovala agentúra AP.Námestník šéfa diplomacie v kabinete izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Michael Oren povedal, že dlhoočakávaný plán si bude nepochybne vyžadovať súhlas od Izraela, ale bolo by od židovského štátu hlúpe, ak by ho neprijal.povedal bývalý izraelský veľvyslanec v USA.Izraelská vláda by podľa Orena mala plánTrump pred časom prisľúbil, že predloží návrh namedzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Obe strany teraz očakávajú, čo mierový plán prinesie, píše AP.