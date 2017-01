Izrael chce zlegalizovať osady na súkromných pozemkoch Palestínčanov

Na archívnej snímke osada v Predjordánsku, v blízkosti izraelského Jeruzalemu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 29. januára (TASR) - Izraelská vláda predloží v pondelok parlamentu kontroverzný návrh zákona, ktorý má zlegalizovať tisíce obydlí postavených pre izraelských osadníkov na súkromných pozemkoch Palestínčanov v okupovanom Predjordánsku. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu to oznámil dnes počas pravidelnej vládnej schôdze.Navrhovaný zákon má podľa vyjadrenia Netanjahua "", čo je izraelské označenie pre územia na západnom brehu Jordánu. Podľa medializovaných údajov sa návrh týka približne 4000 obydlí stojacich na súkromných pozemkoch Palestínčanov, ktorí majú získať nárok na finančné odškodnenie.Zákon nemá platiť pre tie domy osadníkov, ktoré už nariadili súdy vysťahovať. Takýmito prípadmi sú osada Amona a deväť domov v blízkej osade Ofra, kde obyvatelia dostali lehotu na vysťahovanie do 8. februára. Netanjahu však sľúbil, že v osade Ofra nechá pre nich vybudovať 68 nových bytov.Bezpečnostná rada OSN v decembri prijala rezolúciu požadujúcu od Izraela úplné zastavenie osídľovania okupovaného Predjordánska. Na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme sa totiž nachádza už viac ako 200 izraelských osád, v ktorých dokopy žije približne 600.000 ľudí.Podľa prijatej rezolúcie je osídľovanie Predjordánska v rozpore s medzinárodným právom a predstavuje prekážku na ceste k dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu. Izrael rozhodnutie Bezpečnostnej rady odsúdil a zareagoval aj znížením tohtoročného príspevku do rozpočtu OSN.Predloženie uvedenej legislatívy na schválenie odkladal Netanjahu na obdobie po inaugurácii nového prezidenta USA Donalda Trumpa, od ktorého očakáva výraznejšiu podporu izraelskej osídľovacej politiky. Izraelská vláda ešte v utorok odsúhlasila výstavbu 2500 nových obydlí pre osadníkov v Predjordánsku.