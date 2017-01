Izrael na protest proti rezolúcii zníži svoj príspevok do rozpočtu OSN

Na archívnej snímke osada v Predjordánsku, v blízkosti izraelského Jeruzalemu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. januára (TASR) - Izrael zníži svoj tohtoročný príspevok do rozpočtu OSN o približne šesť miliónov dolárov v reakcii na decembrové hlasovanie Bezpečnostnej rady v prospech rezolúcie, ktorá odsudzuje budovanie izraelských osád v okupovanom Predjordánsku.Izraelská misia pri OSN to v piatok oznámila s tým, že uvedená časť z viac ako 40-miliónového ročného príspevku na fungovanie tejto organizácie zodpovedá peniazom, ktoré by smerovali do jej "" zložiek. Takými sú podľa nej Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA), oddelenie sekretariátu OSN pre práva Palestínčanov, podobne zameraný výbor, ako aj informačné programy týkajúce sa ""." povedal izraelský veľvyslanec pri svetovej organizácii Danny Danon. OSN podľa neho musí "".Bezpečnostná rada OSN schválila 23. decembra rezolúciu kritizujúcu Izrael za výstavbu židovských osád a požadujúcu úplné zastavenie osadníckych aktivít v Predjordánsku. Podľa prijatej rezolúcie je výstavba židovských osád na západnom brehu rieky Jordán v rozpore s medzinárodným právom a predstavuje prekážku na ceste k dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu.