Izrael obmedzí diplomaciu s krajinami, ktoré podporili rezolúciu OSN

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Jeruzalem 27. decembra (TASR) - Izrael obmedzí až do odvolania pracovné diplomatické kontakty s desiatimi štátmi, a to v reakcii na nimi schválené prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, požadujúcej od Izraelčanov úplné zastavenie výstavby osád v Predjordánsku.V Jeruzaleme o tom dnes informoval hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí, ktorý zdôraznil, že nejde o prerušenie, ale obmedzenie vzťahov.Opatrenie sa dotkne okrem iného kontaktov so zahraničnými zastupiteľskými úradmi v Izraeli, ako aj vzájomných návštev predstaviteľov židovského štátu a daných krajín. V prípade Angoly už Luandu informovali o zastavení programu pomoci pre tento africký štát.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil prijatý dokument za škodlivý a protiizraelský a obvinil prezidenta USA Baracka Obamu, že v zákulisí zinscenoval jeho schválenie. Súčasne už pred troma dňami nariadil sériu diplomatických krokov voči krajinám, ktoré boli spolupredkladateľmi tejto rezolúcie v Bezpečnostnej rade OSN a s ktorými má Izrael diplomatické styky.Za text hlasovalo 14 krajín, a to Čína, Francúzsko, Rusko a Británia, ako aj Angola, Egypt, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Senegal, Španielsko, Ukrajina, Uruguaj a Venezuela. USA neuplatnili v tomto prípade právo veta a hlasovania sa zdržali.Nie so všetkými spomínanými štátmi udržiava Izrael diplomatické vzťahy.