Izrael obmedzil vstup moslimov na Chrámovú horu

Pohľad na mostík pre chodcov vedúci k Chrámovej hore v Jeruzaleme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 21. júla (TASR) - Izraelská polícia zakázala moslimom vo veku do 50 rokov vstup na spornú Chrámovú horu v súvislosti s obavami z masových protestov proti tamojšej inštalácii detektorov kovov, ktoré môžu vypuknúť po piatkových poludňajších modlitbách. Oznámila to dnes miestna polícia.Policajný hovorca Micky Rosenfeld uviedol, že do jeruzalemského Starého mesta, kde sa Chrámová hora nachádza, i jeho okolia vysielajú posily.citovala hovorcu agentúra AP.Sprísnenie bezpečnostných opatrení prišlo niekoľko hodín po tom, ako izraelský bezpečnostný kabinet na nočnom zasadnutí podľa médií rozhodol, že nezruší tohtotýždňové rozhodnutie polície o inštalovaní detektorov kovov pri vstupe na miesto posvätné pre moslimov i židov.Toto rozhodnutie bolo dôsledkom útoku palestínskych ozbrojencov, ktorí tam minulý piatok zabili dvoch izraelských policajtov. Moslimskí lídri však tvrdia, že detektory kovov sú súčasťou údajnej snahy Izraela o zvýšenie kontroly nad Chrámovou horou. Izrael to popiera s tým, že ide o bežné bezpečnostné zariadenia.Moslimskí lídri vyzvali veriacich, aby sa modlili na uliciach okolo tamojšej svätyne a nepodrobovali sa kontrolám. Počas týždňa sa na takýchto modlitbách, najmä večer, v uliciach zúčastňovalo čoraz viac Palestínčanov. Následne dochádzalo k zrážkam medzi menším počtom palestínskych protestujúcich a políciou.Vo štvrtok večer policajti použili gumové projektily, slzotvorný plyn a omračujúce granáty na rozohnanie protestujúcich, ktorí na nich hádzali kamene a fľaše. Zdravotníci Červeného polmesiaca oznámili, že gumové projektily zranili 37 ľudí, troch z nich vážne.