Izrael plánuje odsun 40.000 afrických utečencov

Jeruzalem 3. januára (TASR) - Izrael chce presvedčiť 40.000 afrických utečencov, aby opustili krajinu, inak ich mieni vyhostiť. Príslušný plán schválila v stredu vláda v Jeruzaleme, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na izraelské ministerstvo vnútra.Izrael podľa správy považuje utečencov pochádzajúcich prevažne z Eritrey a Sudánu za nelegálnych prisťahovalcov. Ich žiadosti o azyl sú schvaľované len v mimoriadne zriedkavých prípadoch.citovala DPA slová izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z úvodu zasadnutia vlády.Už v novembri Netanjahu avizoval úmysel vyhostiť týchto utečencov do tretích krajín. Podľa miestnych médií sa chce dohodnúť s Rwandou a Ugandou.Od pondelka vyzýva imigračný úradzo Sudánu a Eritrey na dobrovoľné opustenie Izraela do troch mesiacov. Kto odíde do konca marca, dostane v prepočte približne 2900 eur, píše sa na webovej stránke úradu.V rámci plánovaného odsunu chce Izrael tiež uzavrieť kontroverzný záchytný tábor Cholot v Negevskej púšti. Mnohí migranti žijú aj v chudobných štvrtiach v južnej časti Tel Avivu, dodáva DPA.Do vybudovania plota na hranici s Egyptom prišlo podľa Netanjahua do Izraela z Afriky približne 60.000 utečencov; 20.000 z nich už vyhostili.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) ešte v novembri vyjadrilnad zmienenými plánmi a bezpečnosťou ľudí, ktorých chcú z krajiny odsunúť. Kto neodcestuje, musí podľa UNHCR počítať v Izraeli s väzbou.