Izrael plánuje stavať ďalšie obydlia v Predjordánsku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 19. októbra (TASR) - Izrael urobil tento týždeň ďalšie kroky v rámci plánovanej výstavby približne 3000 nových príbytkov v Predjordánsku. Oznámila to vo štvrtok humanitárna organizácie Peace Now s tým, že schvaľovanie výstavby je v rôznych fázach a niektoré sa nachádzajú v izolovaných osadách hlboko na území Predjordánska.Od 20. januára, keď sa úradu prezidenta USA ujal republikán Donald Trump, Izrael oznámil plány na výstavbu celkovo 6742 bytových jednotiek v Predjordánsku a východnom Jeruzaleme. Pričom vlani to bolo 2629 a predvlani 1982, doplnila agentúra AP.Predjordánsko - západný breh rieky Jordán - a východnú časť Jeruzalema obsadil Izrael počas vojny v roku 1967. Tieto územia majú spolu s pásmom Gazy tvoriť budúci palestínsky štát, o ktorého vznik sa Palestínčania už dlhodobo usilujú. Práve preto chcú, aby z Predjordánska odišli všetci izraelskí vojaci i osadníci.Izrael rozlišuje medzi osadami povolenými vládou a nelegálnym osídlením, ktoré je legalizované spätne zákonom. Z medzinárodného hľadiska sú však všetky takéto osady nelegálne a predstavujú prekážku pre blízkovýchodný mierový proces.