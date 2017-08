Izrael podnikol takmer 100 útokov na konvoje so zbraňami pre Hizballáh

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 17. augusta (TASR) - Bývalý veliteľ izraelských vzdušných síl Amir Ešel v stredu uviedol, že v priebehu piatich rokov podnikol Izrael desiatky leteckých útokov na konvoje prepravujúce zbrane určené pre libanonské militantné hnutie Hizballáh zapojené do sýrskej občianskej vojny. Informovala o tom agentúra AP.Ešel v rozhovore pre izraelský denník Haarec po prvý raz potvrdil rozsah útokov a spresnil, že od roku 2012 podnikli vzdušné sily židovského štátu takmer 100 leteckých útokov na konvoje so zbraňami určenými pre Iránom podporovaný Hizballáh. Izrael nikdy predtým takéto údaje nezverejnil.Napriek tomu, že Izrael do šesť rokov trvajúceho konfliktu v Sýrii prakticky nezasahuje, jeho predstavitelia opakovane varovali pred dodávaním vyspelej vojenskej techniky hnutiu Hizballáh. To spolu s Iránom pomáha vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada v boji proti opozičným povstalcom. Hizballáh vystrelil vo vojne v roku 2006 na Izrael vyše 4000 rakiet.