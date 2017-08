Izrael pokračuje v stavbe podzemnej bariéry na hranici s pásmom Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 16. augusta (TASR) - Izrael pokračuje vo výstavbe podzemnej bariéry pozdĺž hranice s pásmom Gazy. Ide o ambiciózny projekt zameraný voči hrozbe, ktorú predstavujú tunely vybudované militantnou skupinou Hamas, informuje dnes agentúra AP.Robotníci s pomocou žeriavov a buldozérov vŕtajú otvory a inštalujú senzory a ďalšie vybavenie tejto zábrany, ktorá by mala po dokončení fungovať popri celej 60-kilometrovej hranici.Gadi Jarkoni, šéf Oblastnej rady Eškol, uviedol, že projekt je hlavným dôvodom, prečo sa región rozmáha a priťahuje mladé rodiny od vojny s Hamasom spred troch rokov.Počas tohto konfliktu sa militantom z Hamasu viackrát podarilo nečakane dostať sa do Izraela cez sieť tunelov. Aj keď sa nedostali do civilných oblastí, prieniky militantov desili miestne obyvateľstvo. Izrael zničil počas konfliktu 32 tunelov a odvtedy je jednou z jeho priorít eliminovanie hrozby z týchto podzemných chodieb.