Izrael pred návštevou Trumpa prijal opatrenia v prospech Palestínčanov

Tel Aviv 22. mája (TASR) - Izraelský bezpečnostný kabinet schválil v nedeľu večer súbor ekonomických opatrení, ktoré majú pomôcť Palestínčanom žijúcim v Predjordánsku a pásme Gazy.Súčasťou tohto balíka je udeľovanie vyššieho počtu stavebných povolení Palestínčanom v častiach Predjordánska pod úplnou kontrolou Izraela, zavedenie nepretržitej prevádzky priechodu na hranici s Jordánskom, ako aj zriadenie dvoch priemyselných zón, informoval denník Times of Israel.Opatrenia so zameraním na budovanie dôvery boli schválené iba niekoľko hodín pred začiatkom návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pricestuje dnes do Izraela zo Saudskej Arábie v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od januárového nástupu do funkcie.Trump vyjadril záujem oživiť mierové rokovania medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, zatiaľ však poskytol iba málo indícií, ako chce dosiahnuť to, v čom neboli úspešní jeho predchodcovia.Izraelský prezident Reuven Rivlin a premiér Benjamin Netanjahu privítajú Trumpa okolo poludnia na medzinárodnom letisku pri Tel Avive. Netanjahu pri tejto príležitosti nariadil svojim ministrom, aby sa na oficiálnom privítaní zúčastnili v plnom počte. Po tom, ako Biely dom požiadal o skrátenie tejto ceremónie vzhľadom na vysoké teploty, ju chcela väčšina ministrov vynechať, čo podľa denníka Haarec rozhnevalo Netanjahua, ktorý sa snaží urobiť na hosťa čo najlepší dojem.Trump počas najbližších dvoch dní navštívi aj Predjordánsko, kde sa v meste Betlehem stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Prvou zastávkou jeho turné bola Saudská Arábia, ktorej návštevu zavŕšil v nedeľu otvorením Globálneho centra pre boj proti extrémistickej ideológii. V Rijáde predtým vystúpil pred lídrami vyše 50 arabských a moslimských krajín, v ktorom vyzdvihol potrebu spoločného boja proti extrémizmu.