Izrael rozšíril svoj systém protiraketovej obrany

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 19. januára (TASR) - Izrael zaradil do výzbroje systém protiraketových striel Chec 3, ktorý je schopný likvidovať medzikontinentálne balistické rakety protivníka ešte pred ich vstupom do atmosféry.Systém Chec, pre ktorý sa používa aj označenie Arrow, čo v oboch prípadoch v preklade znamená Šíp, je určený na detekciu a likvidáciu rakiet dlhého doletu.Izraelské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že zaradenie striel Arrow 3 do existujúceho systému protiraketovej obrany "výrazne zníži" pravdepodobnosť, že Izrael zasiahne nepriateľská balistická raketa.Rakety Arrow 3 sú skonštruované tak, aby sa od nich vo veľkej výške oddelili bojové hlavice, ktoré sa zmenia na akési útočiace družice schopné sledovať a likvidovať ciele. Tieto operácie vo veľkých výškach sú zamerané na zneškodňovanie balistických rakiet protivníka vybavených jadrovými, biologickými alebo chemickými hlavicami.Systém Arrow 3 bude súčasťou už existujúceho trojstupňového obranného štítu, kam v súčasnosti patrí Arrow 2, Železná kupola a Dávidov prak, ktoré vytvárajú nad Izraelom tzv. ochranný dáždnik. Arrow 3 bude podľa izraelského ministerstva obrany plne funkčný v priebehu niekoľkých mesiacov.Intercepčný systém rakiet Arrow je považovaný za jeden z najmodernejších a najúčinnejších na svete. V spolupráci s americkým výrobcom leteckej techniky Boeing ho od roku 2008 vyvíjala izraelská štátna spoločnosť Israel Aerospace Industries (IAI).