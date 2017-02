Izrael schválil zákon legalizujúci príbytky v Predjordánsku

Na archívnej snímke beduín odchádza z miesta ohradeného plotom židovskými osadníkmi v predjordánskej obci Chirbet Ajn al-Hilwa v údolí rieky Jordán 9.novembra 2010. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 7. februára (TASR) - Izraelský parlament schválil v pondelok večer kontroverzný zákon, ktorý spätne legalizuje približne 4000 príbytkov pre židovských osadníkov na okupovanom západnom brehu Jordánu, aj keď boli postavené protiprávne na súkromných pozemkoch Palestínčanov.Zákon podporilo v treťom a zároveň poslednom čítaní 60 zo 120 poslancov, 52 hlasovalo proti. Zostávajúci zákonodarcovia vrátane premiéra Benjamina Netanjahua neboli v rokovacej sále bolo prítomní.Ultrapravicoví politici chceli prijatím tejto právnej normy, ktorá predpokladá odškodnenie palestínskych vlastníkov pôdy, zabrániť ďalšiemu vysťahovaniu nelegálnych osád. Zákon môže ešte stopnúť izraelský najvyšší súd.Netanjahu povedal, že zákon má "raz a navždy" stanoviť pravidlá osídľovania západného brehu Jordánu. Od inaugurácie nového amerického prezidenta Donalda Trumpa pred vyše dvoma týždňami jeho vláda odobrila výstavbu viac ako 5000 nových príbytkov pre osadníkov a postavenie úplne novej osady.Generálny prokurátor Avichaj Mandelblit však varoval, že nový zákon porušuje izraelskú ústavu a nebude ho obhajovať na súdoch. Vyjadril tiež obavu, že by mohol podnietiť žaloby na Izrael podané na Medzinárodnom trestnom súde.Zákon sa zatiaľ týka 16 osád na Západnom brehu. Štátu umožňuje konfiškáciu súkromných pozemkov Palestínčanov, na ktorých si židovskí osadníci "postavili domy. Ich majitelia nimi nemôžu disponovať až do konečného rozhodnutia o budúcom štatúte príslušného územia, prináleží im však finančné odškodnenie alebo - ak je to možné - kompenzácia vo forme alternatívneho pozemku.Vo viac ako 200 osadách na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme žije približne 600.000 Izraelčanov. Izrael rozlišuje medzi osadami povolenými vládou a nelegálnym osídlením, ktoré je legalizované spätne zákonom. Z medzinárodného hľadiska sú ale všetky takéto osady nelegálne a predstavujú prekážku pre blízkovýchodný mierový proces.