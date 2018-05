Izrael si predvolal veľvyslancov Španielska, Slovinska i Belgicka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 21. mája (TASR) - Na izraelské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolali veľvyslancov Španielska a Slovinska, v utorok ich bude nasledovať aj veľvyslanec Belgicka, uviedol hovorca rezortu. Stalo sa tak v reakcii na minulotýždňové schválenie rezolúcie o zriadení vyšetrovacej komisie, ktorá preskúma zásah izraelských síl voči demonštrantom v palestínskom pásme Gazy s desiatkami mŕtvych a stovkami zranených.Za tento postup hlasovali na piatkovom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve okrem iných aj zástupcovia trojice spomínaných európskych štátov.Izrael rozhodnutie rady odmietol tvrdiac, že je to ďalší dôkaz o protiizraelskej väčšine v tomto grémiu, v ktorom má podľa neho prevahu pokrytectvo a absurdita.Výsledky takéhoto vyšetrovania sú podľa názoru izraelského rezortu zahraničných vecí vopred jasné. Ide o to zabrániť Izraelu uplatniť jeho právo na sebaobranu a démonizovať židovský štát, píše tlačová agentúra DPA. Izrael podľa ministerstva postupuje proti masovým protestom na hraniciach s pásmom Gazy legálne. Väčšinu demonštrantov tam tvoria členovia v pásme Gazy vládnuceho hnutia Hamas, ako to priznalo aj samotné hnutie.V súvislosti s nepokojmi na hraniciach pásma Gazy a Izraela zvažuje Bezpečnostná rada OSN prijať rezolúciu o medzinárodnej misii, ktorá by zabezpečila ochranu palestínskych civilistov v pásme Gazy. V predloženej rezolúcii vyzývajú členovia BR OSN generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, aby odporučilOčakáva sa, že 15-členná rada začne rokovania o tomto texte v tomto týždni. Očakáva sa však, že Spojené štáty zrejme využijú svoje právo veta, aby zablokovali jeho prijatie.Približne 60 mŕtvych a vyše 2700 zranených hlásili z pásma Gazy po zásahu izraelských síl počas masového protestu v lokalite pred týždňom. Izrael obvinenia z neprimeraných zákrokov voči protestujúcim Palestínčanom odmietol poukazujúc na to, že militanti z hnutia Hamas sa pod zámienkou protestov pokúšajú prelomiť izraelské hranice.