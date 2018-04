Izrael si pripomína Deň pamiatky padlých a obetí terorizmu

Jeruzalem, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. apríla (TASR) - Život v Izraeli sa v stredu o 11.00 h miestneho času zastavil, aby si jeho obyvatelia dvoma minútami ticha uctili pamiatku padlých izraelských vojakov a obetí terorizmu. Informoval o tom na svojom webe denník The Times of Israel.Na vojenské cintoríny v rôznych častiach krajiny sa v posledných dňoch i dnes vydali tisíce Izraelčanov, aby si uctili pamiatku 23.646 padlých vojakov, príslušníkov bezpečnostných zložiek a 3134 obetí terorizmu.Do tohto celkového počtu padlých sú zarátaní aj vojaci, ktorí prišli o život pred vyhlásením štátu Izrael i po ňom, po roku 1948, až po padlých v poslednej vojne v pásme Gazy v roku 2014, ako aj civilné a vojenské obete útokov ozbrojených militantov.Ústredný štátny akt sa už tradične koná na Herzlovej hore v Jeruzaleme. Očakávajú na ňom prezidenta Reuvena Rivlina, predsedu parlamentu Juliho Edelsteina, premiéra Benjamina Netanjahua, náčelníka generálneho štátu izraelskej armády Gadiho Eizenkota, policajného komisára Roniho Alšejcha i členov rodín padlých vojakov. Podobný obrad sa vždy koná aj vojenskom cintoríne Kirjat Šaul v Tel Avive, a to za účasti ministra obrany Avigdora Liebermana.Na Herzlovej hore, kde sa nachádza izraelský národný cintorín, sa popoludní uskutoční i osobitná spomienka na 3134 obetí terorizmu, ktorej sa zúčastní aj prezident Rivlin.Podľa izraelského ministerstva obrany pamiatku obetí vojenských konfliktov a terorizmu si na 52 vojenských cintorínoch a pri stovkách vojenských objektoch a tisícov hrobov po celej krajine uctí asi 1,5 milióna ľudí.Ministerstvo obrany na prepravu pozostalých prenajalo stovky autobusov a zorganizovalo aj kyvadlovú dopravu. Zamestnanci rezortu položia na hroby padlých a obetí terorizmu 135.000 vencov.Deň pamiatky padlých izraelských vojakov a obetí terorizmu sa v súlade so židovskou tradíciou začal už v utorok po západe slnka - obradom pri Múre nárekov - a končí sa dnes v rovnakom čase, keď jeho melancholickú náladu vystriedajú oslavy Dňa nezávislosti, ktorým si Izrael pripomína 70. výročie svojho vzniku.Izrael slávi Deň nezávislosti už tradične týždeň po národnom Dni obetí holokaustu. Táto časová súslednosť je symbolom znovuzrodenia– z nacistického pokusu o genocídu židov Európy. Fakt, že na Deň pamiatky padlých ihneď nadväzuje Deň nezávislosti, má zasa pripomínať, že izraelský štát vznikol za cenu obetí.