Izrael si uctil diplomatov, ktorí počas vojny zachraňovali Židov

Jeruzalem 5. februára (TASR) - Pamätník na poctu diplomatom, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili Židov, odhalili v pondelok pri budove izraelského ministerstva zahraničných vecí v Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AP.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom príhovore zdôraznilnapísal denník The Times of Israel.povedal Netanjahu pred zahraničnými diplomatmi.Dodal, že Izrael spolupracuje so svojimi partnermi po celom svete, aby obhajoval a odhaľoval pravdu o holokauste. Netanjahu uviedol, že Izrael to bude robiťNetanjahu sa o Poľsku zmienil osobitne pre to, že vzťahy Izraela s touto krajinou naštrbila kontroverzná novela zákona o Ústave pamäti národa (IPN), ktorú prijal poľský parlament a ktorá by podľa kritikov mohol mariť bádanie o holokauste a obmedzovať slobodu slova.Poľské vedenie zdôrazňuje, že Varšave ide o ochranu názvu štátu. Poľská vláda totiž ostro odmieta slovné spojeniea podobné, z ktorých by mohlo vyplývať, že poľský štát alebo národ boli zodpovedné za existenciu táborov používaných nacistami na poľskom území v období druhej svetovej vojny. Počas nej v Poľsku zahynuli tri milióny tamojších Židov a ďalšie milióny Poliakov.Pamätná stena je poctou 36 diplomatom z 21 krajín, ktorým bol pamätníkom holokaustu Jad va-šem udelený titul Spravodlivý medzi národmi udeľovaný Nežidom, ktorí počas druhej svetovej vojny riskovali svoj život, aby zachránili Židov. Najznámejším z nich je zrejme švédsky diplomat Raoul Wallenberg, ktorý počas svojho pôsobenia v Budapešti zachránil najmenej 20.000 Židov.Pamätník je venovaný tým, ktoríNa slávnostnom akte odhalenia pamätníka boli prítomní príbuzní zachránených Židov, ako aj veľvyslanci mnohých štátov: Nemecka, Litvy, Lotyšska, Estónska, Austrálie, Južnej Afriky, Británie, Švédska a Holandska. Na slávnosť bol pozvaný aj poľský veľvyslanec, ale ambasáda naň napokon vyslala kultúrneho atašé.Poľsko má spomedzi všetkých krajín sveta najvyšší počet nositeľov titulu Spravodlivý medzi národmi. Nie je však medzi nimi žiaden diplomat, pretože Poľsko bolo v čase druhej svetovej vojny okupované a ako nezávislý štát de facto neexistovalo.