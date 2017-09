Izrael tvrdí, že odhalil plán dvojice Arabov zaútočiť v Jeruzaleme

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 28. septembra (TASR) - Izrael zmaril plán dvoch izraelských Arabov sympatizujúcich s džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS), ktorí chceli spáchať útok v Jeruzaleme. Ich akcia mala mať podobný scenár ako útok zo 14. júla, uviedla bez bližších podrobností izraelská tajná služba Šin Bet.V spomínaný deň trojica izraelských Arabov pri Levej bráne, ktorá je jedným zo vstupov do jeruzalemského Starého mesta, zaútočila na izraelskú policajnú hliadku, pričom dvoch policajtov smrteľne zranili. Páchateľov potom polícia zlikvidovala, keď ušli smerom k mešite al-Aksá, kde si pred útokom skryli zbrane.Izrael na tento incident zareagoval umiestnením rámových detektorov kovov pri vstupoch do posvätného areálu, ktorého súčasťou je mešita al-Aksá, čo však vyvolalo ostré protesty Palestínčanov, označujúcich tento krok za porušenie desaťročia platnej dohody o prístupe k posvätným miestam.V potýčkach s izraelskými bezpečnostnými silami, ktoré následne vypukli, prišli o život štyria Palestínčania. V tom čase zahynuli aj traja židovskí osadníci, ktorých na smrť dobodali palestínski radikáli.Izraelská bezpečnostná služba Šin Bet uviedla, že osobami podozrivými z prípravy ďalšieho útoku v Jeruzaleme sú mladíci vo veku 26 a 16 rokov, ktorí pochádzajú z toho istého arabského mesta ako traja páchatelia júlového útoku. Šin Bet spresnila, že mladíci mali dve pištole. K zadržaniu došlo v septembri.Lokalitu, kde sa nachádza mešita al-Aksá, židia uctievajú ako Chrámovú horu, teda miesto, na ktorom stáli ich dva chrámy. Pokusy veriacich židov modliť sa tam - čo je v rozpore s pravidlami dohodnutými zainteresovanými stranami - bývajú zdrojom napätia s moslimami.Izrael obsadil Západný breh Jordánu a východnú časť Jeruzalema - vrátane Starého mesta a Chrámovej hory (nazývanej moslimami Vznešená svätyňa) - počas vojny v roku 1967. Toto územie anektoval spôsobom, ktorý medzinárodné spoločenstvo doteraz neuznalo.Tieto územia majú spolu s pásmom Gazy tvoriť budúci palestínsky štát, o ktorého vznik sa Palestínčania dlhodobo usilujú.