Izrael upustil od plánu na násilné deportácie afrických migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 24. apríla (TASR) - Izraelská vláda upustila od plánu na nedobrovoľné vysťahovanie afrických migrantov, ktorí do Izraela prišli bez povolenia tamojších úradov. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie izraelskej vlády.Vláda židovského štátu niekoľko mesiacov vypracúvala plán na vyhostenie desaťtisícov väčšinou eritrejských a sudánskych migrantov do tretích krajín proti ich vôli. V písomnej reakcii adresovanej najvyššiemu súdu, ktorý deportácie v polovici marca dočasne zastavil, vláda uviedla, že o takejto alternatíve už neuvažuje.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu začiatkom apríla zrušil dohodu s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), v rámci ktorej sa malo najmenej 16.250 afrických migrantov presídliť z Izraela do západných krajín, medzi ktorými boli Nemecko, Kanada alebo Taliansko.Dohoda s UNHCR mala odvrátiť hrozbu nútenej deportácie migrantov do bližšie nešpecifikovanej africkej destinácie. Plán na ich vyhostenie však vyvolal v krajine vlnu rozhorčenia, najmä medzi ľudskoprávnymi či mimovládnymi organizáciami. Jeho kritici tvrdili, že deportácie sú neetické a poškodia imidž Izraela ako útočiska pre židovských migrantov.Podľa izraelského ministerstva vnútra v súčasnosti žije v krajine približne 42.000 afrických prisťahovalcov. Izrael však považuje väčšinu z nich za ekonomických migrantov a označuje ich za "votrelcov".