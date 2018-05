Izrael vyzval EÚ, aby nefinancovala skupiny bojkotujúce židovský štát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 25. mája (TASR) - Izrael v piatok apeloval na Európsku úniu, aby zastavila financovanie vyše desiatky európskych a palestínskych mimovládnych organizácií, ktoré podľa názoru židovského štátu podporujú jeho bojkot, píše agentúra AP.Izrael tvrdí, že finančná podpora porušuje vyhlásenú politiku Európskej únie, podľa ktorej sa euroblok postavil proti bojkotu židovskému štátu.Izraelské ministerstvo pre strategické záležitosti zverejnilo v piatok správu so zoznamom organizácií, ktoré dostávajú finančnú podporu od EÚ. V správe sa ďalej uvádza, že niektoré z týchto skupín boli v čase poberania podpory napojené na militantné skupiny. Únia sa k tomu bezprostredne nevyjadrila.Izrael čelí svetovej kampani vyzývajúcej na jeho bojkot za to, akú politiku vedie voči Palestínčanom. Táto iniciatíva žiada tiež uvalenie sankcií voči Izraelu a zastavenie investícií do krajiny.Podporovatelia hnutia hovoria, že ide o nenásilný spôsob, ako informovať o izraelsko-palestínskej otázke. Izrael však tvrdí, že táto kampaň zachádza ďaleko za hranice svojich deklarovaných zámerov a jej cieľom je delegitimizovať alebo zničiť židovský štát.