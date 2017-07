Izrael za útok v predjordánskej osade Halamiš zatýka členov Hamasu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 23. júla (TASR) - Dvadsaťdeväť ľudí vrátane deviatich členov militantnej organizácie Hamas zatkla izraelská armáda na západnom brehu rieky Jordán v reakcii na nedávny vražedný útok nožom Palestínčana na izraelskú rodinu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na dnešné armádne vyhlásenie.V piatok večer vnikol do predjordánskej osady Halamiš cez bezpečnostné oplotenie 20-ročný palestínsky Arab a v jednom dome prekvapil pri šabatovej večeri židovskú rodinu.Na smrť tam dopichal dvoch mužov a jednu ženu. Všetci traja v dôsledku svojich zranení zomreli v priebehu niekoľkých hodín, píše spravodajský server The Times of Israel. Útočníka nakoniec postrelil sused obetí, ktorý do ich domu pribehol, keď začul hlasitý krik.Židovský štát po tomto útoku posilnil svoje jednotky na západnom brehu Jordánu a uviedol ich do stavu zvýšenej bojovej pohotovosti. Útok sa stal práve v deň, keď došlo k jedným z najhorších izraelsko-palestínskych násilných zrážok za posledných niekoľko rokov. Tieto násilnosti boli výsledkom napätia ohľadne najspornejšieho posvätného miesta vo Svätej zemi, Chrámovej hory.