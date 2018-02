Izrael začal rozposielať africkým migrantom oznamy o deportáciách

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 4. februára (TASR) - Izraelské úrady začali v nedeľu rozposielať tisícom afrických migrantov oznamy o deportáciách.V listoch informovali, že migranti majú 60 dní na súhlas s ponukou opustiť krajinu do nemenovanej africkej destinácie za to, že im poskytnú v prepočte 2800 eur a letenku. Tým, ktorí ponuku do 1. apríla neprijmú, hrozí väzenie.Približne 40.000 migrantov, veľkou väčšinou z Eritrey a Sudánu, uniklo v minulých rokoch pred nebezpečím do Izraela. Mnohí z nich vyjadrili obavy, že ich pošlú do Rwandy, čo je ich pravdepodobná destinácia, uvádza agentúra AP.Plán na deportácie vyvolal v Izraeli vlnu rozhorčenia, kde skupiny pilotov, lekárov, spisovateľov, rabínov a tých, ktorí prežili holokaust, vyzývali na jeho pozastavenie. Podľa nich sú deportácie neetické a poškodia imidž Izraela ako útočiska pre židovských migrantov.