Izrael začal s búraním budov vo vysťahovanej osade Amona

Osada Amona, 9. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 6. februára (TASR) - V Izraeli sa dnes začalo s búraním budov v židovskej osade Amona, ktorá bola postavená na okupovanom pravom brehu Jordánu bez úradného povolenia a na pozemkoch palestínskych vlastníkov. Vysťahovanie osadníkov sprevádzali potýčky medzi odporcami likvidácie osady a políciou.Hovorca izraelskej polície Micky Rosenfeld dnes podľa agentúry AP informoval, že aj dnes presunuli do Amony príslušníkov polície, ktorých úlohou bolo zabrániť prípadným incidentom.Zbúrať Amonu, najväčšiu nepovolenú židovskú osadu vybudovanú na palestínskych územiach na okupovanom západnom brehu Jordánu, nariadil izraelský najvyšší súd ešte v roku 2014. Rozhodnutie súdu malo byť vykonané do dvoch rokov a štát mal zabezpečiť osadníkom náhradné ubytovanie. Príkaz, aby obyvatelia Amony do 48 hodín opustili svoje domovy, vydala izraelská armáda minulý utorok. Osada musí byť vysťahovaná do 8. februára.Izraelská vláda a osadníci uzavreli v decembri 2016 dohodu o tom, že 24 rodín sa dobrovoľne presťahuje na pozemky v bezprostrednej blízkosti Amony, ktoré zrejme nemajú vlastníkov.Následne sa však svojich vlastníckych práv na vytypované pozemky začalo domáhať niekoľko Palestínčanov. Izraelský najvyšší súd preto pozastavil realizáciu dohody medzi vládou a osadníkmi, kým záležitosť preverí. Na základe svojich analýz súd pred vyše týždňom rozhodol, že dohoda z decembra 2016 je nevykonateľná a vysťahovaní osadníci nebudú môcť žiť na vytypovaných pozemkoch.Izraelská vláda následne v noci na minulú stredu oznámila svoje rozhodnutie o výstavbe ďalších 3000 bytových jednotiek na tejto časti okupovaných palestínskych území.Medzinárodné spoločenstvo tieto plány odsudzuje a vyjadruje obavy, že pokračovaním v politike budovania nových osád izraelská vláda ohrozuje perspektívu riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. Nová americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa však zdá byť naklonená výstavbe nových židovských osád - na rozdiel od vlád Trumpovho predchodcu Baracka Obamu, ktoré sa zasadzovali za realizáciu dvojštátneho riešenia, uviedla agentúra AP.