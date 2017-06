Izrael zmrazil plán na vybudovanie zmiešanej sekcie pri Múre nárekov

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, archívne foto. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Tel Aviv 27. júna (TASR) - Rozhodnutie izraelskej vlády zmraziť plán na vybudovanie zmiešanej sekcie pri jeruzalemskom Múre nárekov, kde by sa mohli modliť spoločne muži aj ženy, vyvolalo šok v komunite židovských liberálov a reformistov. Tá varovala aj pred vznikom bezprecedentnej krízy medzi Izraelom a diaspórou, uviedla dnes agentúra AP.Prvým dôsledkom tohto kroku vlády premiéra Benjamina Netanjahua je rozhodnutie čelných predstaviteľov neziskovej organizácie Židovská agentúra pre Izrael bojkotovať slávnostnú večeru podávanú v pondelok v izraelskom parlamente za premiérovej účasti.Izraelská vláda rozhodnutie o zmrazení výstavby zmiešanej sekcie prijala pod tlakom dvoch ultraortodoxných strán, tvoriacich vládnucu koalíciu. Prišlo v čase, keď sa v Jeruzaleme zišli členovia rady riaditeľov Židovskej agentúry pre Izrael, ktorá pozostáva zo zástupcov medzinárodných židovských agentúr a federácií vrátane severoamerických.Táto agentúra zohráva kľúčovú rolu vo vzťahoch medzi Izraelom a diaspórou, ktorej veľká časť sa cíti byť vzdialená od ideológie nábožensky orientovanej pravice v Izraeli, ako aj od monopolu, ktorý si snaží zachovať úrad hlavného rabína v Izraeli.Hlavný rabín má pritom na konte aj druhé víťazstvo, keďže vláda na svojom zasadnutí v nedeľu schválila návrh zákona, ktorý mu zabezpečuje dohľad nad konverziami. Návrh zákona musí ešte odobriť parlament.Vplyvný izraelský politik Natan Šaransky, ktorý je prezidentom Židovskej agentúry pre Izrael, najnovšie rozhodnutie vlády ostro kritizoval. V rozhovore pre denník Times of Israel už počas víkendu upozornil, že toto rozhodnutie ešte viac sťaží úsilie o zblíženie Izraela so židovskými komunitami vo svete.Nacionalistická náboženská strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) naopak snahu vlády "obnoviť status quo pri Múre nárekov" privítala.Poslanec za ultraortodoxné Sefardské združenie strážcov Tóry (Šas) Jicchak Cohen dnes podľa agentúry AP uviedol, že protesty liberálnych židov sú provokáciou, keďže oni sami v posvätnosť zvyškov biblického jeruzalemského chrámu neveria. Dodal, že tak ako teraz sa židia pri Múre nárekov modlia celé stáročia, pretoLiberálne židovské kruhy už minulý týždeň varovali izraelskú vládu, že prehodnotenie jej rozhodnutia o vytvorení zmiešanej modlitebnej sekcie pri Múre nárekov bude mať za následok