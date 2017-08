Izrael znova zadržal radikálneho islamského duchovného Ráida Saláha

Maskovaný palestínsky ostreľovač na prehliadke pri príležitosti 27. výročia vzniku hnutia Hamas na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 15. augusta (TASR) - Izraelská polícia informovala dnes o zadržaní radikálneho islamského duchovného pre podozrenie z podnecovanie násilia a členstva v zakázanej organizácii, uviedla agentúra AP.Ráida Saláha vypočúvali dnes pre podozrenie z podporovania a podnecovania násilia a terorizmu. Pred súd by mal predstúpiť ešte v priebehu dneška.Saláh riadi severnú odnož Islamského hnutia v Izraeli, teda skupinu, ktorú Izrael obviňuje z podnecovania Arabov k násiliu a ktorú v roku 2015 zakázal.Duchovný si v januári odpykal deväť mesiacov vo väzení a bol prepustený na slobodu. Odsúdili ho za "podnecovanie násilia" a "podnecovanie rasizmu" v kázni z roku 2007.Saláh sa opakovane dostával do sporov so židovským štátom a v minulosti ho už odsúdili za zasielanie financií militantnému palestínskemu hnutiu Hamas, ktoré v súčasnosti vládne v pásme Gazy.Podľa vyjadrenia izraelského ministra pre verejnú bezpečnosť Gilada Erdana predstavuje Saláh "nebezpečenstvo pre verejnosť" a povzbudzuje "radikalizmus a zabíjanie".