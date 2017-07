Izrael zrušil obmedzený prístup moslimov do jeruzalemskej svätyne

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 28. júla (TASR) - Izraelská polícia zrušila všetky reštrikcie obmedzujúce prístup moslimov do takzvanej Vznešenej svätyne v Jeruzaleme, ktorú židia nazývajú Chrámovou horou. Oznámila to jordánska nadácia Wakf, ktorá spravuje náboženské objekty v Jeruzaleme.Podľa vyhlásenia nadácie saRežim upravujúci prístup do komplexu sa tak vrátil na úroveň, na ktorej bol pred útokom Arabov na izraelských policajtov spred dvoch týždňov.Nadácia zdôraznila, že reštrikcie boli zrušené vďaka politickému tlaku, ktorý na Izrael vyvíjala jordánska vláda.Izraelská polícia dnes potvrdila zrušenie vekových obmedzení a ďalších bezpečnostných opatrení zavedených po útoku zo 14. júla. Trojica izraelských Arabov vtedy zastrelila v jeruzalemskom Starom meste dvoch izraelských policajtov a dvoch ďalších zranila. Všetci traja útočníci boli následne zabití.Izraelské úrady následne rozhodli o inštalácií detektorov kovov a bezpečnostných kamier pri vstupných bránach do komplexu svätyne. Tieto opatrenia vyvolali silné rozhorčenie moslimov a opakované potýčky medzi palestínskymi demonštrantami a izraelskými policajtmi. Sporné zariadenia napokon vo štvrtok odstránili, čím Palestínčania podmieňovali ukončenie opakovaných protestov.