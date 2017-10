Izraelská armáda zničila tunel vedúci popod hranicu pásma Gazy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 31. októbra (TASR) - Izraelská armáda v pondelok zničila rozostavaný "teroristický tunel", ktorý viedol z palestínskeho pásma Gazy na územie Izraela. Pri likvidácii tejto ilegálnej stavby pomocou výbušniny prišlo o život osem Palestínčaniov a ďalších 14 utrpelo zranenia, informovala v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu záchranárov v Gaze.Zničený cezhraničný tunel podľa zdrojov z pásma Gazy hĺbili príslušníci militantnej organizácie Islamský džihád. Útok izraelských síl sa odohral jeden deň pred plánovaným odovzdaním priechodov na hraniciach pásma Gazy do správy palestínskej vlády pod vedením prezidenta Mahmúda Abbása, k čomu dochádza v rámci procesu zmierenia medzi Abbásovým hnutím Fatah a konkurenčným Hamasom, ovládajúcim Gazu od roku 2007.Hovorca izraelskej armády Jonathan Conricus označil hĺbenie tunela blízko mesta Chán Júnis v južnej časti pásma Gazy za. Vyjadril tiež predpoklad, že zo strany palestínskych militantov došlo aj k ďalším takýmto pokusom, pričom zodpovednosť za všetkypripísal Hamasu.Izraelské médiá uviedli, že pred útokom na rozostavaný tunel bol pre obavy z eskalácie násilia na juhu krajiny uvedený do pohotovosti raketový obranný systém Železná kupola, k čomu sa však armádna hovorkyňa v Tel Avive nechcela vyjadriť.Hovorca Islamského džihádu, ktorého citovala DPA, novinárom v Gaze po zničení tunela povedal, že reakcia. Izrael sa podľa neho snaží týmto spôsobom vyvolať chaos po tom, ako šéf bezpečnostných zložiek Hamasu Tawfík abú Naím v piatok utrpel zranenia pri bombovom útoku.Fatah a konkurenčný Hamas dosiahli tento mesiac v Káhire predbežnú dohodu o zmierení, v ktorej sa Hamas zaviazal, že kontrolu nad Gazou odovzdá do rúk palestínskej vlády najneskôr do 1. decembra. Izrael i západné krajiny považujú Hamas za teroristickú organizáciu.V minulosti Hamas opakovane budoval podzemné tunely, ktorými prenikal na izraelské územie a vykonával tam útoky. Počas vojny v Gaze v roku 2014 bolo objavených a zničených asi 30 tunelov, z toho 14 viedlo do Izraela.