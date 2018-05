Izraelská obrana zneškodnila ďalšie rakety vypálené z Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 29. mája (TASR) - Izraelská armáda v utorok popoludní zneškodnila niekoľko ďalších rakiet vypálených z palestínskeho pásma Gazy na juh Izraela. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník Haarec.Ako dodal, sirény varujúce obyvateľstvo pred raketami z Gazy sa popoludní opäť rozozneli v mestách a obciach Sderot, Hof Aškelon, Šaar Hanegev a Eškol na juhu Izraela. Izraelská armáda aktivovala protiraketový systém Železná kupola, ktorý mnohé zo striel vypálených z pásma Gazy úspešne zneškodnil. Časti jednej z rakiet dopadli na dvor školy v Sderote, nebol však pritom nikto zranený.Palestínski militanti z pásma Gazy už v utorok ráno vypálili na južný Izrael 27 mínometných striel. Izraelské letectvo reagovalo sériou odvetných náletov, ktorých cieľom bola okrem iného infraštruktúra skupiny Islamský džihád v meste Gaza, ako aj ďalšie terče v lokalitách Chán Júnis, Dajr al-Balah a al-Nasirat. Medzi zničenými objektmi je aj tunel, ktorý podľa izraelskej armády zasahoval 700 metrov do izraelského vnútrozemia.Mínometné granáty vypálené militantmi zneškodnil izraelský systém protivzdušnej obrany Železná kupola. Útok si preto na izraelskej strane nevyžiadal nijaké zranenia. Podľa agentúry AP išlo zrejme o najväčší jednotlivý mínometný útok z Gazy od vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v roku 2014.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už po prvom útoku z Gazy avizoval, že izraelská armáda bude reagovať, a vyhlásil, hnutie Hamas je zodpovedné za to, aby takýmto útokom z Gazy zabránilo.Denník Haarec s odvolaním sa na nemenovaný palestínsky zdroj dodal, že v snahe predísť tomu, aby súčasná napätá situácia prerástla do rozsiahlejšieho ozbrojeného konfliktu, sú predstavitelia Egypta v kontakte s vedením hnutí Hamas a Islamský džihád, ako aj s Izraelom. Zdroj spresnil, že ak reakcia Izraela v Gaze nebude mať za následok obete na životoch, všetky strany zainteresované v konflikte budú konať zdržanlivo.