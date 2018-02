Izraelská ochranka zastrelila ďalšieho Palestínčana útočiaceho nožom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 7. februára (TASR) - Nožom ozbrojený Palestínčan v stredu zaútočil na príslušníka civilnej ochranky židovskej osady v Predjordánsku. V odvetnej paľbe prišiel Palestínčan o život. Podľa agentúry Reuters o tom informovala tlačová služba izraelskej armády.Palestínec prišiel k vchodu do osady Karmej Cur od juhu, od palestínskeho mesta Hebron a nožom zaútočil na ochrankára. Druhý člen ochranky začal strieľať, pričom útočníka smrteľne zranil. Izraelčana previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami.Útok v Karmej Cur je ďalším zo série arabských útokov, ktoré sa začali na jeseň roku 2015 a dostali nový impulz vlani v decembri, keď americký prezident Donald Trump oznámil svoje rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto štátu Izrael.K stredajšiemu incidentu došlo len dva dni pri inom útoku nožom pri vjazde do židovskej osady Ariel prišiel v pondelok o život mladý rabín. Mesiac pred tým palestínski aktivisti strieľali na idúce auto a jeho šoféra, tiež rabína, smrteľne zranili.Izraelské bezpečnostné zložky v utorok smrteľne postrelili najmenej jedného Palestínčana a zranili ďalších asi 30. Stalo sa tak počas razie v meste Nábulus na Západnom brehu, ktorej cieľom bolo vypátrať a zadržať páchateľa útoku z Arielu.Izraelskí vojaci pri razii čelili asi 500 Palestínčanom, ktorí si vybudovali z kameňov barikády a spoza nich hádzali kamene, zápalné fľaše a iné predmety a podľa izraelskej armády strieľali ostrou muníciou. Palestínčana podozrivého z útoku sa izraelským vojakom nepodarilo nájsť. Zadržali však sedem podozrivých, ktorých predviedli na výsluch.