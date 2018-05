Izraelská polícia zadržala dve osoby, ktoré vrazili autom do vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 2. mája (TASR) - Izraelská polícia v stredu zadržala dve osoby, ktoré sú podozrivé, že autom vrazili do skupiny izraelských vojakov.K incidentu došlo v stredu ráno v blízkosti hlavného štábu izraelskej polície v Jeruzaleme, informovala agentúra Reuters. Auto sa pokúsilo vraziť do skupiny izraelských vojakov stojacich na autobusovej zastávke. Auto nikoho nezrazilo a nikto nebol zranený.Denník Jerusalem Post na svojej webovej stránke napísal, že polícii sa následne auto, ktoré z miesta činu uniklo, podarilo vypátrať a zadržať jeho vodiča i spolucestujúceho.Polícia, ktorá udalosť vyšetruje, vylúčila, že by šlo o pokus o teroristický čin. Podľa nej vodič ohrozil vojakov na zastávke neúmyselne.V Izraeli sa v posledných rokoch odohralo niekoľko prípadov, keď vodič auta vrazil do ľudí. Išlo o súčasť vlny palestínskych násilností, spáchaných strelnou zbraňou, nožom alebo išlo o zámerné vrazenie autom do davu. Od roku 2015 pri nich Palestínčania zabili viac ako 50 Izraelčanov a dvoch Američanov a jednu britskú turistku, ktorí boli v Izraeli na návšteve. Izraelské bezpečnostné zložky za rovnaký čas zabili viac ako 260 Palestínčanov, z ktorých väčšina bola identifikovaná ako páchatelia útokov na Izraelčanov.Izrael vidí za krviprelievaním palestínsku vzburu. Avšak Palestínčania tvrdia, že tieto násilnosti sú aj dôsledkom ich frustrácie zo zmrazeného mierového procesu a už niekoľko desiatok rokov trvajúcej izraelskej okupácie palestínskych území.