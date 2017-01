Izraelská polícia zatkla deväť podozrivých v prípade útoku kamiónom

Vo východnom Jeruzaleme vrazilo nákladné auto do skupiny chodcov. Polícia tento čin označila za teroristický útok, 8.1.2017. Foto: Twitter Foto: Twitter

Identofikovaný terorista Fadi Elkanbar, ktorý vo východnom Jeruzalene vrazilo nákladné auto do skupiny chodcov. Foto: Onlysimchas.com Foto: Onlysimchas.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 9. januára (TASR) - Izraelská polícia zadržala deväť podozrivých v súvislosti s víkendovým útokom kamiónom v Jeruzaleme. Oznámili to dnes izraelské bezpečnostné zložky.Medzi zadržanými sú aj rodinní príslušníci Palestínčana, ktorý v nedeľu kamiónom vrazil do skupiny izraelských vojakov; štyria z nich zahynuli.Polícia zadržala spolu päť príbuzných útočníka z palestínskeho predmestia východného Jeruzalema Džabal Mukabir, odkiaľ pochádzal aj samotný páchateľ útoku, 28-ročný Fádí Kanbar.Táto palestínska štvrť susedí so židovskou štvrťou Armon ha-Naciv (známou aj ako Východný Talpijot), kde sa odohral útok. Polícia dnes pomocou betónových panelov zahradila vstupné cesty do tejto štvrte a kontrolovala všetky odchádzajúce vozidlá.Palestínski extrémisti v noci nadnes ostreľovali príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek rozmiestnených na kontrolných stanovištiach v okolí zmienenej štvrte, uviedla v správe polícia.Izraelský denník Jediot achronot zverejnil v nedeľu na svojej webovej stránke videozáznam útoku vo východnom Jeruzaleme, počas ktorého prišli o život najmenej štyria mladí izraelskí vojaci. Ďalších najmenej 13 ľudí bolo pri útoku zranených. Stav viacerých z nich je kritický.Zo záznamu vyplýva, že vodič kamiónu vo veľkej rýchlosti zámerne zišiel z cesty a narazil do skupiny ľudí - vojakov -, práve vystupujúcich z autobusu. Následne sa auto na priľahlej ceste niekoľkokrát otočilo okolo svojej osi a potom ešte raz zacúvalo na miesto, kde po prvom nájazde zostali ležať mŕtvi a zranení. Páchateľa zastrelili na mieste činu.