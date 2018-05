Izraelská veľvyslankyňa v Belgicku viní z udalostí v Gaze hnutie Hamas

Palestínski demonštranti vykrikujú heslá a zapaľujú pneumatiky počas protestu na hraniciach Izraela s pásmom Gazy 14. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. mája (TASR) - Všetky obete pondelňajšej vlny násilia v pohraničnej oblasti pásma Gazy súuviedla v utorok vo vysielaní televíznej stanice RTBF izraelská veľvyslankyňa v Belgicku Simona Frankelová.V pondelok počas násilných stretov s izraelskými poriadkovým silami prišlo o život 59 ľudí vrátane malých detí. RTBF pripomenula, že to boldeň palestínsko-izraelského konfliktu od vojnových akcií v roku 2014.Veľvyslankyňa uviedla, že ľutuje každý stratený ľudský život, dokonca aj tých. Frankelová zároveň zdôraznila, že v pozadí incidentu stojí teroristická skupina Hamas, ktorá využíva na svoje ciele civilné obyvateľstvo a je zodpovedná za smrť desiatok Palestínčanov.opísala situáciu veľvyslankyňa.Frankelová nie je spokojná s vysvetlením, že za protestným hnutím, ktoré sa zrodilo pred niekoľkými týždňami, stoja mierové občianske skupiny Palestínčanov. Tvrdí, že toto hnutie bolo zneužité členmiHamas, ktorá Izraelu iba škodí. Upozornila na skutočnosť, že demonštranti posielajú v prvej línii deti k hraničnému plotu, ktorý oddeľuje Izrael od Pásma Gazy, a vopred rátajú s obeťami, keď používajú sloganŠéf belgickej diplomacie Didier Reynders oficiálne odsúdil použitie sily zo strany Izraela ako neprimerané a aj podpredseda vlády Alexander De Croo pondelňajší zákrok izraelských vojakov označil za prehnaný a neprimeraný.Palestínčania si v utorok pripomínajú 70. výročie vzniku Izraela. Tento deň označujú výrazom(katastrofa), pretože počas izraelskej vojny za nezávislosť prišli o svoje domovy státisíce palestínskych Arabov. Dôvodom na protesty je aj presun amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema, na ktorý si ako na svoje hlavné mesto nárokujú i Palestínčania.Európska únia je nejednotná v postoji voči rozhodnutiu Spojených štátov. Veľvyslankyňa Frankelová v tejto súvislosti uviedla, že Jeruzalem je hlavným mestom Židov už vyše 3000 rokov.uviedla diplomatka.V tejto súvislosti ocenila aj skutočnosť, že americký prezident sa rozhodol stiahnuť sa z jadrovej dohody s Iránom. To je podľa jej slov dobré pre Izrael.skonštatovala veľvyslankyňa a dodala, že Izrael bude brániť svoje hranice.