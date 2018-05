Izraelské banky profitujú z budovania židovských osád v Predjordánsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 29. mája (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) tvrdí, že izraelské banky podporujú výstavbu židovských osád na Západnom brehu, keď záujemcom o kúpu domu alebo miestnym samosprávam poskytujú svoje finančné služby. HRW vo svojej správe, zverejnenej v utorok, upozorňuje, že je to v rozpore s medzinárodným právom. Informovala o tom agentúra AP.HRW vo svojej 41-stranovej správe píše, že väčšina veľkých izraelských bánk poskytuje služby, ktoré uľahčujú existenciu, zachovanie a rozmach ilegálne postavených osád, keď financujú ich výstavbu na Izraelom okupovaných územiach na pravom brehu rieky Jordán.V správe HRW je zdokumentované, ako sa väčšina z inkriminovaných siedmich izraelských bánk angažuje pri výstavbe rezidenčných blokov, ktorými sa osady zväčšujú, ako pri tom nadobúdajú vlastnícke práva a ako prispievajú k dokončeniu týchto projektov.HRW upozorňuje, že vytváraním priaznivých podmienok pre výstavbu židovských osád banky de facto umožňujú nezákonné presídľovanie pôvodného obyvateľstva.povedala Sari Bašiová, riaditeľka HRW pre Izrael a palestínske územia.Okupačná sila takto na obsadených územiach usadí svojich civilistov a vyženie alebo presťahuje pôvodných obyvateľov, čo však napĺňa podstatu vojnového zločinu, upozornila AP.Veľká časť stavebných projektov sa totiž realizuje na pozemkoch, ktoré izraelské úrady označujú za štátne, čo však môže zahŕňať aj pozemky, ktoré boli protiprávne zhabané palestínskym súkromníkom.Okrem stavebných projektov banky ponúkajú pôžičky regionálnym a miestnym úradom, ako aj hypotekárne úvery pre ľudí, ktorí majú záujem o kúpu nehnuteľnosti v osadách, kde okrem toho banky otvárajú svoje pobočky.Palestínski obyvatelia Západného brehu, ktorí na základe nariadenia izraelskej armády nemajú prístup do židovských osád - s výnimkou pracovníkov so špeciálnym povolením -, nemôžu tieto služby bánk využívať. Palestínske a zahraničné banky poskytujú svojim palestínskym klientom služby len mimo osád.HRW v závere svojej správe vyzýva izraelské banky, aby prestali poskytovať služby, ktoré umožňujú rozširovanie výstavby židovských osád a aby na tomto území zlikvidovali svoje pobočky.Podľa HRW dotknuté izraelské banky sa k záležitosti nevyjadrili, podobne ako ani združenie izraelských bánk.Anne Herzbergová, právna poradkyňa neziskovej organizácie Monitor, kritizujúcej zahraničné mimovládne organizácie, uviedla, že zameranie sa HRW na izraelský bankový sektor je súčasťou kampane bojkotu Izraela, ktorej cieľom jePoznamenala tiež, že riaditeľ miestnej pobočky HRW v súčasnosti žaluje izraelskú vládu za príkaz na svoje vyhostenie z krajiny. Omar Shakir však tvrdí, že ani on, ani jeho organizácia nepodporujú bojkot Izraela. Obvinil však izraelskú vládu, že sa takto pokúša umlčať kritiku na svoju adresu za porušovanie ľudských práv.