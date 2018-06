Izraelské bezpečnostné jednotky odstraňujú osadu v Predjordánsku

Izraelskí vojaci, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 12. júna (TASR) - Izraelské bezpečnostné jednotky začali v utorok s odstraňovaním nelegálnej osady Netiv ha-Avot v Predjordánsku. Na operáciu zameranú na odstránenie 15 domov v tejto osade dohliadala polícia, informuje agentúra DPA.Demoláciu domov v ilegálnej osade, ktorá sa nachádza v blízkosti palestínskeho mesta Betlehem, nariadil izraelský najvyšší súd. Podľa mediálnych informácií došlo pri demolácii domov ku konfrontáciám medzi izraelskou mládežou a príslušníkmi polície.Proti odsunu z tejto osady, zriadenej ešte v roku 2001, protestovalo v pondelok večer miestneho času zhruba 2000 ľudí. Polícia rokuje s vedením osady v záujme vyhnúť sa zbytočnému napätiu, uviedli policajné zdroje.Vo viac než 200 osadách v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme žije zhruba 600.000 Izraelčanov. Izrael rozlišuje medzi osadami vybudovanými s povolením vlády a divokými osídleniami, ktoré by sa prostredníctvom zákona mali spätne legalizovať. Z medzinárodného hľadiska sú pritom všetky osady ilegálne, píše DPA. Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v decembri 2016 vyzvala Izrael na úplné zastavenie výstavby osád na obsadených palestínskych územiach vrátane východného Jeruzalema.Izraelský minister školstva Naftali Bennett, ktorý je zároveň predsedom ultrapravicovej strany Židovský domov (ha-Bajit ha-Jehudi), v pondelok počas protestov kritizoval rozhodnutie súdu o odstránení osady a označil ho za, informovali noviny The Times of Israel.Izraelská ministerka spravodlivosti Ajelet Šakedová, z rovnakej strany ako Bennett, v pondelok ohlásila legalizáciu všetkých osád v Predjordánsku.