Izraelské sily zabili Palestínčana hľadaného po streleckých útokoch

Jeruzalem 16. júla (TASR) - Izraelské bezpečnostné sily zastrelili počas operácie v Predjordánsku palestínskeho militanta, po ktorom pátrali po dvoch sobotňajších streleckých útokoch. Oznámili to dnes izraelská polícia a armáda.Podozrivý podľa izraelských úradov strieľal v sobotu na armádne kontrolné stanovište a na civilistov v oblasti severne od predjordánskeho Ramalláhu. Jedna osoba utrpela pri týchto útokoch zranenia.Hovorca polície Micky Rosenfeld povedal, že 34-ročný muž spustil streľbu na vojakov a policajtov, ktorí ho nadránom vypátrali v dedine neďaleko Ramalláhu.citovala hovorcu agentúra Reuters.Palestínski predstavitelia sa k správam zatiaľ nevyjadrili.Vlna palestínskych útokov nožom, strelnými zbraňami alebo zámerným vrazením autom do skupín ľudí, ktorá si od jesene 2015 vyžiadala životy najmenej 40 Izraelčanov, dvoch amerických turistov a britskej študentky, sa v poslednom čase spomalila, no nezastavila.Zasahujúci príslušníci izraelských bezpečnostných síl zabili od vypuknutia tohto násilia najmenej 260 Palestínčanov. Väčšinu z nich podľa Izraela tvorili útočníci, zvyšní zahynuli pri zrážkach s bezpečnostnými zložkami.V piatok zastrelili dvoch izraelských policajtov traja ozbrojení izraelskí Arabi, ktorí spustili streľbu pri vstupe do jeruzalemského Starého mesta. Útočníkov The gunmen were all shot dead by police.