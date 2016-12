Izraelské veľvyslanectvo: Nezvestná Izraelčanka v Berlíne zomrela

Izrael Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv/Berlín 22. decembra (TASR) - Medzi obeťami útoku kamiónom na vianočné trhy v Berlíne je aj Izraelčanka, ktorá bola od pondelka považovaná za nezvestnú. Potvrdil to dnes hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí.Dalia Eliakimová bola v pondelok večer na vianočných trhoch neďaleko Pamätného kostola cisára Viliama na námestí Breitscheidplatz v berlínskej štvrti Charlottenburg spoločne s manželom Ramim, keď do trhoviska vrazil kamión. Muž pri útoku utrpel vážne zranenia. Daliu následne vyhlásili za nezvestnú.Manžel zosnulej sa nachádza s vážnymi zraneniami v berlínskej nemocnici. Nie je však v ohrození života.Dve dospelé deti týchto manželov pricestovali do Nemecka, aby sa tam postarali o svojho otca a pomohli pri hľadaní svojej matky.O prepravu telesných pozostatkov zosnulej do vlasti sa postará izraelské diplomatické zastúpenie v Nemecku.Vianočné trhy na námestí Breitscheidplatz sa v pondelok večer stali terčom útoku neznámeho militanta, zomrelo spolu 12 ľudí a 48 ďalších utrpelo zranenia.