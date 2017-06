Izraelského expremiéra Olmerta previezli z väznice do nemocnice

Na archívnej snímke z 25. mája 2015 bývalý izraelský premiér Ehud Olmert. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 20. júna (TASR) - Bývalého izraelského premiéra Ehuda Olmerta (71), ktorý si odpykáva viac ako dvojročný trest väzenia za korupciu, previezli dnes so srdcovými ťažkosťami do nemocnice. Väznený politik sa podľa tamojších médií sťažoval na tlak v hrudnom koši.Hovorkyňa väzenskej správy potvrdila iba to, že expremiéra po lekárskom vyšetrení previezli do nemocničného zariadenia.Vo štvrtok by sa príslušné grémium malo zaoberať Olmertovou žiadosťou o skrátenie trestu. V ostatnom čase sa tlak na bývalého predsedu izraelskej vlády vystupňoval, pretože polícia avizovala, že ho znovu vypočuje v súvislosti s novými poznatkami vyšetrovateľov a s nimi súvisiacimi podozreniami.Podľa nich sa Olmert mal pokúsiť dostať pomocou svojho advokáta z väznice rukopis s prísne utajenými informáciami bez predloženia cenzúre. Jeho právni zástupcovia tvrdia však, že sa nedopustil ničoho nezákonného.Olmert rezignoval na post premiéra 21. septembra 2008.