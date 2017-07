Izraelského ochrankára obvinili v Jordánsku z dvojnásobnej vraždy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Ammán 28. júla (TASR) - Jordánsky generálny prokurátor obvinil z vraždy izraelského ochrankára, ktorý na veľvyslanectve židovského štátu v Ammáne zastrelil dvoch Jordáncov. Informovala o tom dnes agentúra AP.Generálny prokurátor obvinil Izraelčana z dvojnásobnej vraždy a držania zbrane, na ktorú nemal zbrojný preukaz. Prokurátor zároveň zverejnil výzvu, podľa ktorej by mal súd s podozrivým prebehnúť v Izraeli, čo bude Jordánsko tlmočiť izraelským úradom prostredníctvom diplomatických kanálov.Príslušník izraelskej ochranky na veľvyslanectve v Ammáne zastrelil v nedeľu 16-ročného Jordánca, ktorý na neho údajne zaútočil skrutkovačom, keď v priestoroch zastupiteľského úradu montoval nábytok. Izraelčan postrelil aj ďalšieho muža, ktorý neskôr podľahol zraneniam v nemocnici.Izrael trvá na tom, že ochrankár konal v sebaobrane, zatiaľ čo Jordánsko požaduje túto udalosť prešetriť. Pracovníci veľvyslanectva vrátane muža, ktorý strieľal, medzitým v pondelok odcestovali do vlasti. Premiér Netanjahu ochrankára po návrate pochválil za to, že konal "pokojne".