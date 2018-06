Izraelského premiéra opäť vypočúvali v prípade korupcie

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 12. júna (TASR) - Izraelská polícia vypočúvala premiéra Benjamina Netanjahua v rámci vyšetrovania prípadu korupcie, súčasťou ktorého je aj telekomunikačný gigant krajiny. Informuje o tom agentúra AP.Polícia v utorok prišla za Netanjahuom do jeho domu v Jeruzaleme. V súvislosti s týmto prípadom zatkli dvoch bývalých Netanjahuových dôverníkov pre podozrenia, že podporovali výhodné regulačné opatrenia pre spoločnosť Bezeq v hodnote stoviek miliónov dolárov.Výmenou mala dcérska spravodajská internetová stránka Bezequ údajne zverejňovať pozitívne ladené správy o izraelskom premiérovi. Z dôverníkov sa stali štátni svedkovia a v prípade poskytujú polícii dôkazy proti premiérovi, uviedla agentúra DPA. Ide o bývalého Netanjahuovho poradcu pre médiá Nira Hefetza a niekdajšieho generálneho riaditeľa na ministerstve pre komunikáciu Šloma Filbera.Ide už o tretie vypočúvanie Netanjahua, ktorý mal do vlaňajška na starosti komunikačný rezort vlády. Prvýkrát ho v súvislosti s týmto prípadom, políciou označovaným ako, vypočúvali v máji. Polícia to odmietla komentovať, odporučila však trestné stíhanie Netanjahua za korupciu aj v dvoch ďalších prípadoch.Izraelský premiér opakovane odmietol akékoľvek previnenie a obviňovanie označil za mediálny hon na čarodejnice, píše AP.O tom, či Netanjahua obžalujú, definitívne rozhodne izraelský generálny prokurátor, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov.