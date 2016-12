Izraelskí vojaci zabili v Predjordánsku mladého Palestínčana

Na archívnej snímke osada v Predjordánsku, v blízkosti izraelského Jeruzalemu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ramalláh 22. decembra (TASR) - Príslušníci izraelskej armády usmrtili v noci nadnes v Predjordánsku palestínskeho tínedžera. Informovali o tom dnes palestínski zdravotníci.Členovia polovojenskej polície sa dostali do potýčok s výtržníkmi na predmestí Kfar Akab na severe Jeruzalema. Osemnásťročného Ahmada Charrúbího smrteľne postrelili do hrudníka. Mladík zomrel priamo na mieste incidentu.Vojaci prišli do dediny, aby tam zbúrali dom palestínskeho atentátnika, ktorý v októbri usmrtil v Jeruzaleme dvoch Izraelčanov. Vojakov pri tejto činnosti napadli miestni obyvatelia. Palestínske útoky nožom, streľba alebo zámerné vrazenie autom do skupiny ľudí si od vlaňajšej jesene vyžiadali životy už vyše 40 Izraelčanov. Pri streľbe izraelských bezpečnostných síl prišlo o život aj vyše 250 Palestínčanov. Väčšina z nich boli podľa Izraela útočníci, zvyšní zahynuli pri zrážkach s izraelskými vojakmi.Izrael vidí za krviprelievaním palestínsku vzburu, avšak Palestínčania tvrdia, že tieto násilnosti sú aj dôsledkom ich frustrácie zo zmrazeného mierového procesu a už niekoľko desiatok rokov trvajúcej izraelskej okupácie palestínskych území.