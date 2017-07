Izraelskí vojaci zastrelili Palestínčana, ktorý na nich zaútočil nožom

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 10. júla (TASR) - Príslušníci izraelských bezpečnostných síl zastrelili dnes v Predjordánsku Palestínčana, ktorý s nožom v ruke zaútočil na izraelského vojaka. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie izraelskej armády.Podľa vyhlásenia izraelskej armády Palestínčan vošiel so svojím vozidlom do križovatky, kde zastavil, vyskočil z auta a s nožom v ruke zaútočil na obďaleč stojaceho vojaka, ktorému spôsobil ľahké zranenia. Ďalší vojaci útočníka zastrelili.Útoky nožom, streľba alebo zámerné vrazenie autom do skupiny ľudí si od jesene roku 2015 vyžiadali životy 43 Izraelčanov, dvoch Američanov a jednej britskej študentky.Pri streľbe príslušníkov izraelských bezpečnostných síl prišlo o život najmenej 250 Palestínčanov - väčšina z nich boli podľa Izraela útočníci. Zvyšní zahynuli pri potýčkach s izraelskými vojakmi.