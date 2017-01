Izraelskí vojaci zastrelili v Predjordánsku mladého Palestínčana

Na archívnej snímke osada v Predjordánsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ramalláh 16. januára (TASR) - Život 17-ročného mladíka si vyžiadali zrážky medzi Palestínčanmi a izraelskými vojakmi, ku ktorým došlo dnes v dedine neďaleko mesta Betlehem v Izraelom okupovanom Predjordánsku. Informovalo o tom palestínske ministerstvo zdravotníctva.Podľa ministerstva mladík podľahol zraneniam, ktoré utrpel po tom, ako Palestínčania začali na juhu Predjordánska na izraelských vojakov hádzať kamene. Tí sa bránili paľbou z ručných zbraní, pričom mladého Palestínčana zasiahli do hrude tri guľky. Palestínske médiá uviedli, že mladíci zasypali vojakov kameňmi, keď vstúpili do malej dediny pri Betleheme. Ďalší štyria Palestínčania utrpeli pri potýčke zranenia.Palestínske útoky nožom, streľba alebo zámerné vrazenie autom do skupiny ľudí si od predvlaňajšej jesene vyžiadali životy už vyše 40 Izraelčanov. Pri streľbe izraelských bezpečnostných síl prišlo o život aj vyše 270 Palestínčanov. Väčšina z nich boli podľa Izraela útočníci, zvyšní zahynuli pri zrážkach s izraelskými vojakmi.