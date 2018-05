Izraelský minister: Nepokoj v Gaze nesúvisí so sťahovaním ambasády USA

Palestínski demonštranti hádžu kamene na izraelských vojakov počas zrážok na hranici Izraela v pásme Gazy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. mája (TASR) - Izraelský minister pre záležitosti Jeruzalema Zeev Elkin upozornil, že nemôže existovať mierové riešenie pre Blízky východ, ktoré by nepočítalo s Jeruzalemom ako hlavným mestom Izraela. Elkin v rozhovore pre ruský denník Izvestija upozornil, že žiadna izraelská vláda by iný variant nepripustila.Elkin zastáva názor, že práve presťahovanie veľvyslanectva USA z Tel Avivu do Jeruzalema zvyšuje šance na mierové riešenie, pretožePokiaľ ide o kritiku na margo presťahovania veľvyslanectva USA a uznania Jeruzalema za hlavné mesto Izraela, Elkin pripomenul, že neexistuje žiaden štát, ktorému by medzinárodné spoločenstvo nepriznalo právo vybrať si a určiť svoje hlavné mesto. Izrael by preto podľa Elkina nemal byť výnimkou.Súčasne upozornil, že námietky krajín, ktoré kritizujú vyhlásenie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela, súpretože ich lídri súhlasia so zaužívanou praxou a ich oficiálne schôdzky s izraelskými štátnikmi sa konajú v Jeruzaleme, kde sa odohráva aj hlavná časť práce zahraničných diplomatov.dodal Elkin.Izraelský minister okrem toho upozornil, že Jeruzalem bol hlavným mestom židovského štátu ešte v biblických časoch.zdôraznil Elkin.Zároveň vylúčil súvislosť medzi sťahovaním americkej ambasády a nepokojmi v palestínskom pásme Gazy, ktoré si len v pondelok vyžiadali 60 obetí na životoch a stovky zranených. Podľa Elkina zodpovednosť za tieto obete nesie palestínske islamistické hnutie Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy.Upozornil tiež, že nepokoje na hraniciach pásma Gazy a Izraela trvajú už vyše mesiaca a začali sa kvôli interným problémom, keď palestínsky prezident Mahmúd Abbás výrazne obmedzil financovanie pre Gazu. V dôsledku tohto kroku sa Hamas ocitol v izolácii, začali sa nepokoje v pohraničí a objavili sa pokusy narušiť hranicu Izraela, dodal Elkin.poznamenal Elkin, podľa ktorého palestínske nepokoje súvisia skôr s postojom Hamasu neuznávajúceho právo Izraela na existenciu.Izraelský minister uviedol, že žiaden štát sveta byUpozornil tiež, že nemenovaný predstaviteľ Hamasu sa pred niekoľkými dňamiHamasu. Podľa Elkina toto vyhlásenie je dôkazom, že nepokoje boli zinscenované. Ide aj o dôkaz