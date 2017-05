Izraelský minister obrany pochybuje o zmene boja s terorizmom v Európe

Minister Avigdor Lieberman Foto: FOTO TASR/Vladimír Benko Foto: FOTO TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 24. mája (TASR) - Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman vyjadril dnes pochybnosti o tom, že pondelkový bombový útok v britskom Manchestri bude mať vplyv na taktiku boja proti terorizmu v Európe, a to vzhľadom nacharakter, ktorým sa podľa neho tento boj vyznačuje.V rozhovore pre izraelský armádny rozhlas Lieberman poukázal na to, že každý bombový útok v Európe vyústi doPodľa neho problém tkvie v extrémizme v radoch moslimskej mládeže, ktorá sa neintegrovala do spoločnosti v tom-ktorom európskom štáte. Upozornil, že súčasný stav sa nezmení, kýmnebudú pripravení prijaťSpomínaný útok v Manchestri sa odohral v pondelok večer na záver koncertu americkej speváčky Ariany Grande. Vyžiadal si najmenej 22 obetí na životoch a vyše 50 zranených vrátane detí. K zodpovednosti sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát, v ktorej mene údajne konal Salman Abedi, v Británii narodený potomok prisťahovalcov z Líbye. Británia v utorok zvýšila stupeň teroristickej hrozby na najvyšší - kritický.Lieberman v súvislosti s udalosťami v Manchestri dodal, že Izrael ponúkol britským úradom pomoc pri vyšetrovaní.